Quotidiano.net - L’ad di Tim: con Iliad o Poste? Conta il risultato

"Tranon ho preferenze. Valuteremo opzioni, vogliamo trarre il massimo per i soci".Pietro Labriola, in versione Ponzio Pilato, presenta agli analisti il Piano industriale di Tim e lascia libera la casella del socio con cui procedere al consolidamento del gruppo. Già questo fine settimana potrebbero esserci due cda:e Cassa Depositi e Prestiti. In ballo l’ipotesi ventilata di uno scambio di quote tra la società guidata da Matteo Del Fante, che acquisirebbe la partecipazione del 9,8% di Tim in mano a Cdp, in cambio del proprio 3,78% in Nexi (permettendo così a Cdp di salire dal 14,46% al 18,24%) più un conguaglio in denaro. A corteggiare la telco ci sarebbe anche, che – secondo i rumors – avrebbe anche presentato al governo l’ipotesi di un progetto di fusione.