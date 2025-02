Iltempo.it - La sinistra e la riforma dell'ingiustizia

Sotto le urla e i bercicontro il fantasma di Mussolini deve esserci qualcuno che sussurra. Perché, a giudicare dalle cronache, Pd e Avs la loroa giustizia, o meglio sarebbe dire, devono averla fatta di nascosto senza che gli italiani se ne accorgessero. Da quale Costituzione, infatti, o da quale codice di procedura penale fra quelli in vigore può venire l'idea di contestare la reintroduzione'immunità parlamentare a Roma, per non far saltare il progettato golpe giudiziario contro il governo, ma al tempo stesso di utilizzare quella europea non solo per salvare Ilaria Salis dai guai ma per costruire il personaggio politico e la campagna elettorale nel Paese dove le toghe fanno politica. Al tempo stesso però il sistema giudiziario criminale sarebbe quello'Ungheria, perché là invece fare politica è sbagliato e perché di fronte a Orban ogni militanteè automaticamente un innocente perseguitato.