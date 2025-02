Ilfattoquotidiano.it - “Il sangue sulla statua della Madonna di Trevignano è di Gisella Cardia”: cosa dice la perizia degli esperti sul Dna

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilritrovatodisarebbe di. Il colpo di scena sul periglioso casolacrimazione marianaVergine laziale sembra essere servito. Come scrive il CorriereSera il profilo genetico deltrovatostatuina, e analizzato nei laboratori romani di Tor Vergata, sarebbe perfettamente sovrapponibile a quelloSantona di. Quest’ultima ha sempre sostenuto che la lacrimazione fosse vera e avesse origine sovrannaturale. Affermazioni che avevano irritato la Diocesi di Civita Castellana portando ad un’indagine religiosa, e portato la procura di Civitavecchia ad aprire un’inchiesta.Un’ulteriore bizzarro colpo di scena arriva dalla legale. “Sembrerebbe che ilappartenga a una donna, ma è ovvio che sia stato ritrovato quello diperché la signora è la proprietaria di quella Madonnina e, come tale, basta solo il contatto per rilevare il dna”, ha spiegato Solange Marchignoli, legale, nel commentare i risultaticonsulenza genetica di laboratorio effettuata sui campioni presi dalladi