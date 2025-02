Metropolitanmagazine.it - Geppi Cucciari, chi è l’ex marito Luca Bonaccorsi: “Un divorzio turbolento e doloroso”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il 15 dicembre 2012 a Milano,sposò il giornalista. Solo quattro anni dopo la separazione e infine il, che a detta di fonti interpellate da Oggi, fu voluto dall’attrice per “Insuperabili incompatibilità caratteriali”. Una rottura non semplice, dove lei rinfacciava a lui di essersi sempre ‘appoggiato’, e poi lui replicava con pesanti accuse. Sempre al settimanale, infatti,diaveva confidato: “Non è vero che mi appoggiavo a, e no,non mi ha lasciato. Il problema è proprio il contrario,mi tortura ancora, con quella sua satanica e spietata crudeltà: pensi che recentemente ha trafugato tutto quello (assai poco) che posseggo: i miei libri (che non ho mai letto), le foto di famiglia (distrutte? Anche quelle del nonno?), i pochi quadri e arredi di mio padre (quel milionario disprezzo per le altrui piccole cose.