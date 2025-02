Bergamonews.it - Furti in casa in Liguria, arrestata 20enne a Osio Sotto

. È la responsabile di una serie diinin, è stata ritrovata nella Bergamasca. I carabinieri della Stazione di, in collaborazione con i militari di Arenzano (Genova), hanno rintracciato e arrestato una giovane ricercata per una serie diin appartamento commessi nella regione costiera.Nella serata dell’11 febbraio, i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Imperia nei confronti di S.H.,di etnia sinti, senza fissa dimora, ritrovata a.L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’indagine avviata dopo un furto in appartamento commesso il 6 agosto 2024 a Bordighera insieme ad un complice, anch’egli di etnia sinti. La vittima del furto aveva denunciato l’asportazione di monili in oro e oggetti di valore per un totale di circa 25mila euro.