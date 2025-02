Panorama.it - We are the world: la vera storia della lunga notte del pop

Leggi su Panorama.it

«Se non beccate le note giuste al primo tentativo, verrete accompagnati a casa in auto da me e Ray Charles (entrambi ciechi; ndr)». Tra le centinaia di aneddoti che popolano ladel 28 gennaio 1985, c’è anche questo monito di Stevie Wonder, uno dei primi ad arrivare agli A&M Recording Studios di Hollywood per non perdere l’appuntamento con la: quarantasei superstarmusica americana riunite per incidere la più famosa charity song di sempre: We are the, 30 milioni di copie vendute e quattro Grammy Award. Un progetto lampo, nato per raccogliere fondi a favore dell’Etiopia devastata dalla carestia. Da un’intuizione di Harry Belafonte che contatta il super agente delle star Ken Kragen, che coinvolge per la scrittura del brano Lionel Richie e, per la produzione, il migliore di tutti, Quincy Jones, che a sua volta fa incontrare Richie e Michael Jackson per comporre a quattro mani la canzone.