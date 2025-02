Juventusnews24.com - Valentini critico: «Thiago Motta non ha ancora trovato questa cosa nella Juve. Un giocatore rimane inconcludente»

di RedazionentusNews24, giornalista, ha parlato così delladidopo la vittoria in Champions League contro il Psv EindhovenAntonellonei confronti dellantus. Intervenuto nel corso de L’Editoriale, programma di TMW Radio, il giornalista ha evidenziato l’importanza della vittoria della squadra dicontro il PSV in Champions League. Tuttavia, c’è stato spazio anche per qualche frecciatina. Ecco le sue parole.PAROLE – «È una vittoria utile ed importantissima per lantus, forse sofferta un po’ più del dovuto. Continua ad esserci un Nico Gonzalez impalpabile e Douglas Luiz è. Gatti invece è stato uno dei protagonisti della vittoria, anche se i bianconeri nei minuti finali hanno rischiato di subire il pareggio.