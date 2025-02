Lanazione.it - Sciopero dei trasporti a Firenze il 14 febbraio, possibili disagi per bus e tramvia

, 132025 –domani, venerdì 142025, per chi asi sposta in autobus o tram. I Cobas hanno infatti proclamato unodi 24 ore. Lo stop interesserà sia il servizio autobus di Autolinee Toscane che lagestita da Gest, conritardi o cancellazioni di corse. Dalle 10.30 i lavoratori organizzano un presidio sotto l’assessorato alla Mobilità a Porta al Prato, accanto alla Leopolda. Orari e fasce garantite Per quanto riguarda Autolinee Toscane, locoinvolgerà il personale viaggiante e gli impiegati, inclusi quelli delle biglietterie. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie: dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29. Al di fuori di questi orari, la regolarità del servizio dipenderà dal livello di adesione allo