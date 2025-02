Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025 – Una seconda serata confusa: calano tono e qualità. Salvo l’omaggio a Lucio Dalla

Ricordate cosa diceva quel genio di Troisi, dopo il successo del suo primo film? Ora passo direttamente al terzo, perché il secondo non è mai all’altezza dell’esordio. La cosa, evidentemente, vale anche a, anche per uno come Carlo Conti che di queste cose ha una certa esperienza. Dopo una primaben condotta, laè calata vistosamente die di(televisiva si intende, sulla musica non ho titoli né competenze per giudicare). Per spiegare la caduta, è utile partire dai co-conduttori. Martedì Gerry Scotti e Antonella Clerici si erano integrati molto bene, tra loro, con Conti e con le esibizioni dei cantanti. Ieri sera ognuno è andato per conto suo e ha sbandato.E’ cominciata subito male con la presentazione di Bianca Balti come “guerriera”. Si è detto e ripetuto mille volte che il cancro è una malattia e non una guerra e che i malati sono persone che non si dividono in guerrieri e imbelli.