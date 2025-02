Thesocialpost.it - Roma, donna segregata per anni: salvata grazie a una passante

Una cantina con un materasso, una cassettiera, sacchi pieni di vestiti e un secchio per i bisogni fisiologici. Questo era il luogo dove unadi 38ha vissuto per, prigioniera del suo compagno. Maltrattamenti, violenze e umiliazioni hanno segnato il suo quotidiano, fino al giorno in cui qualcuno ha avuto il coraggio di intervenire.Leggi anche: Teramo, ragazzino di 12chiama il 112: “Mamma e nonni ci picchiano”L’aggressione in strada e l’intervento provvidenzialeLa sua libertà è arrivataalla segnalazione di una residente che ha assistito a una brutale aggressione. Il compagno, 45enne, l’aveva portata fuori per una passeggiata nel quartiere didove vivevano. All’improvviso, una parola di troppo ha scatenato la sua furia. Urla, insulti e poi le botte. L’uomo l’ha afferrata per i capelli e ha cercato di riportarla nella cantina.