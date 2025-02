Justcalcio.com - Tuttosport – “Dimarco è 5 giorni che ha 38 di febbre”

2025-02-11 00:26:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da:MILANO – L’Inter di Simone Inaghi torna subito al successo in campionato riscattando il ko del Franchi nella vittoria per 2-1 contro la Fiorentina. Un successo che aiuta i nerazzurri a ridurre il distacco dal Napoli capolista (-1) anche se con un un po’ preoccupazione per le conduzioni di Thuram, le parole di Inzaghi: “Abbiamo vinto una partita importante, tutti insieme, ragazzi, pubblico, che è stato meraviglioso, ci ha accompagnato in questa partita non semplice, per noi importante, quindi da allenatore sono molto soddisfatto. Vedere come entrano i ragazzi, due parole per Arnautovi? è giusto dirle, è un ragazzo molto importante per noi sia dentro che fuori dal campo e stasera sono contento che si è tolto questa soddisfazione perché veramente la merita“.