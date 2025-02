Oasport.it - LIVE Paolini/Errani-Eikeri/Niculescu 2-1, WTA Doha 2025 in DIRETTA: tanta lotta in apertura di match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Errore con un comodo passante di rovescio lungoriga di.2-1 Nuovo errore in rete della toscana, di rovescio. Contro-break abbastanza regalato.30-40 Errore di volo di, troppo leggera qui.30-30 Non risponde.15-30 Risposta vincente di dritto disulla seconda in retromarcia di.15-15 Punto orribile. Liscia lo smashla butta di là,era andata a coprire il lato di campo die non era sul cross.15-0 Super lavoro di, che chiude di volo su.2-0 Si allarga il lob di rovescio di. Disastroso primo game al servizio per lei: due doppi errori e quest’ultimo gratuito.Seconda!40-40 Doppio fallo (2°). Punto decisivo!40-30 Sotto la rete la risposta di dritto sulla seconda di