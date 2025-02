Ilrestodelcarlino.it - Capiozzo e Steve Biondi da Sinatra a Bruno Mars

Domani sera al Jam Session di Cesenatico si tiene un appuntamento del Jazz Club, la rassegna live per la direzione artistica di Chicco. Sul palco a partire dalle 21.15 si esibirà la Stevie& ChiccoBand, in un poliedrico repertorio carico di energia e intensità espressiva, con un pentagramma di brani originali e arrangiamenti di brani che vanno da Frank. Il cantantee il batteristasaranno accompagnati da Michele "Mecco" Guidi all’organo e Daniele Santimone alla chitarra. Stevieè un cantante e musicista che si muove fra soul e jazz, dotato di una voce calda, e avvolgente. Cresciuto in una famiglia di musicisti, tra cui il padre Stefano ed il fratello Mario, fin da giovane si è dedicato alla musica. Dopo palcoscenici, album e partecipazioni a trasmissioni Rai come corista e solista accanto al fratello, e dall’album "Due", oltre ad occasioni in cui ha presentato brani scritti da lui come "More than you could ever know", Stevie si è dedicato con continuità alla carriera di solista.