Alimenti conservati male destinati agli asili nido | scattano multa e sequestro

Leggi su Corrieretoscano.it

LUCCA – Blitz della Polizia per la sicurezza alimentare. La Polstrada ha sequestrato, infatti, 32 chili disu un furgone adibito al trasporto di, che, da Monterotondo era destinato a servire alcune mense scolastiche didi Montignoso, Massarosa e Prato. I poliziotti della Stradale di Viareggio, specificatamente formati nella materia del trasporto di sostanze alimentari, hanno intercettato il veicolo lungo l’autostrada A12: un furgone frigo condotto da un 57enne italiano residente a Firenze.Una volta aperti i portelloni del furgone i poliziotti non hanno avuto sull’irregolarità del trasporto: prodotti ittici e verdure surgelati in busta a una temperatura di conservazione superiore a quella di legge. Il tutto destinato alle tavole di ignari cittadini e di bimbi deglidi alcune province toscane.