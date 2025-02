Ilfattoquotidiano.it - “Kekko dei Modà è caduto dalle scale dietro le quinte, pare si sia fatto male a una costola”: a Sanremo 2025 un altro capitombolo dopo Francesca Michielin

Se il proverbio “chi è ritto può cadere” la dice giusta, e senza dubbio sì perché quando mai saggezza popolare si sbaglia, il Festival di75esima edizione non è ancora cominciato ed è tutto “un cadi cadi”.A dare il via alle cadute è statache è illo hadurante le prove. Un ‘volo’ proprio dalla scalinata del teatro Ariston che lei stessa ha commentato così: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e ledell’Ariston: sono caduta anche stavolta”.Ma, che al momento ricorre a un tutore e non si sa se lo farà anche durante la prima serata di martedì 11 febbraio, non è l’unica ad aver‘un volo’. La stessa cosa, come ha raccontato Selvaggia Lucarelli, è accaduta anche adeiche èinvecelesi siaa una(“Checco deileora si sta capendo la gravità della cosa masi siaa una”).