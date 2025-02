Thesocialpost.it - “C’è qualcosa nella sua pancia”. Fa un incidente in motorino: quello che scoprono i medici è da brividi

Jenna Sirkiä, una giovane finlandese di 25 anni, ha scoperto di avere un tumore in modo inaspettato, grazie a un’ecografia effettuata dopo unin scooter. Un gonfiore anomalozona addominale si è rivelato essere il segnale di un cancro ovarico avanzato, che si era diffuso ai polmoni.Leggi anche: “Prof, non mi sento bene”. Ma dietro il malore della studentessa, c’è una verità agghiaccianteCome riportato dal Daily Mail, Jenna è caduta dallo scooter elettrico, atterrando sullo stomaco e perdendo i sensi. Gli esami successivi in ospedale l’hanno lasciata sotto shock: il gonfiore era in realtà un tumore delle dimensioni di un’arancia, localizzato in una delle sue ovaie. L’ecografia ha anche messo in evidenza una ciste gravemente infiammata, identificata daicome la causa del suo improvviso collasso durante l’