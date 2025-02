Fanpage.it - Brambilla, a Report spunta la partecipazione a una società di salmoni e gamberetti: cosa è emerso nell’ultima puntata

Leggi su Fanpage.it

Nel terzo servizio dia cura di Giulia Innocenzi sulle donazioni dell'associazione Leidaa dellache non sarebbero destinate al benessere animale ma a fini personali, emerge ora l'esistenza anche di unaa cura di un prestanome dell'onorevole che investe in commercio di. La Presidente dell'Intergruppo per i Diritti degli Animali continua a mantenere il silenzio ma nella chat privata con i dirigenti dell'associazione commenta, sminuendo l'inchiesta.