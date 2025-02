Quotidiano.net - "Gioia per mio zio. Ma è irriconoscibile"

"È un giorno di festa per la mia famiglia, lo zio è stato liberato dopo 491 giorni. Massimo tra dieci giorni andrò in Israele, le immagini che ho visto di lui mi preoccupano molto". Shoval Abend (foto), 28 anni, israeliano che vive a Modena dove studia Medicina, ha la voce commossa: lo zio materno, Ohad Ben Ami, è stato liberato ieri. Cosa ha provato quando le hanno confermato la liberazione dello zio? "Unaindescrivibile, ma al tempo stesso, siamo rimasti sconvolti dalle prime immagini. Sembra uscito da un lager, ho rivisto in lui la foto dei miei nonni quando sono usciti da Auschwitz. Èe talmente scheletrico che una delle sue figlie non era sicura fosse lui, sembra un altro. Lo zio pratica sport, va in bici. Ha 56 anni: mia cugina ha detto che ne dimostra almeno 20 in più".