Liberoquotidiano.it - "Cosa ho fatto con l'avviso ricevuto dalla Procura di Roma": FdI, Mantovano fa impazzire sinistra e toghe rosse

Il caso-Almasri continua a riempire il dibattito politico, con lascatenata sulla vicenda per la quale è finito nel mirino delladimezzo governo Meloni. Premier compreso, Giorgia Meloni: anche lei è stata raggiunta dall'di iscrizione nel registro da parte della magistratura. Dopo la notizia dell'indagine, svelataleader di FdI in un breve video, le polemiche si sono spostate sulla Corte penale internazionale, sulla gestione poco trasparente dell'intera vicenda, oltre che sull'ordine di arresto del libico, che secondo l'esecutivo e Carlo Nordio presentava diversi profili irrituali. Ultimo tassello, in ordine cronologico, la mancata sottoscrizione da parte del governo italiano della risoluzione di condanna Ue contro le sanzioni imposte dagli Stati Uniti di Donald Trump proprio alla Cpi, un gesto - quello del governo Meloni - di clamorosa rottura con Bruxelles.