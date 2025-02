Udine20.it - La sera dei miracoli al Teatro Pasolini di Cervignano. 18 febbraio

La stagione musicale deldi– curata da Euritmica – prosegue martedì 18alle 20.45,con Ladei, un emozionante omaggio alla storia, alla vita e alle canzoni di Lucio Dalla.Uno spettacolo speciale per rivivere la storia musicale di uno dei più grandi autori del nostro secolo, con un repertorio che spazia da 4 marzo 1943 a Come è profondo il mare, passando per L’anno che verrà, Caruso e tanti altri classici del cantautore bolognese.Lo spettacolo è interpretato dalla voce potente di Lorenzo Campani – già noto per il suo ruolo in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante e per la sua partecipazione a The Voice of Italy – che è il cuore pulsante del progetto. Campani è affiancato dalla band formata da Luigi Buggio (direzione artistica e tastiere), Marco Vattovani (batteria), Alessandro Leonzini (basso), Marco Locatelli e Ivan Geronazzo (chitarre).