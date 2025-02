Sport.quotidiano.net - Atalanta ai minimi termini. Dea, amuleto Bentegodi

L’questo pomeriggio alle 15 cerca i tre punti aldi Verona. Dea falcidiata da un’infinita raffica di infortuni: oltre a Kossounou, Scalvini e Scamacca, ormai indisponibili fino al termine della stagione, e a Carnesecchi, Kolasinac e Lookman, a rischio anche per la prossima trasferta di mercoledì a Bruges, si è fermato nell’ultima seduta di allenamento anche il nuovo acquisto Daniel Maldini. Per il figlio d’arte un risentimento muscolare all’adduttore sinistro da rivalutare con esami diagnostici approfonditi. Ennesima tegola per Gasperini che questo pomeriggio avrà a disposizione davanti solo due attaccanti di ruolo, Retegui e De Ketelaere, che partiranno titolari, con in panchina il 21enne bomber serbo Vanja Vlahovic, cannoniere della under 23 con 15 reti in serie C, utilizzato in due spezzoni nel finale, quasi sicuramente protagonista nella ripresa.