Internews24.com - Fiorentina Inter, oltre a Inzaghi nessun giocatore interista si presenta ai microfoni: possibile multa per i nerazzurri?

Leggi su Internews24.com

di Redazione, nel post partita solosi èto aiper le consueteviste. Rischioper i?Al termine diil risultato parla chiaro: 3-0 per i viola che stendono i. Non una prestazione di ricordare per i ragazzi diche non sono stati all’altezza delle aspettative e nemmeno delle prestazioni a cui ci hanno abituati. Complici le disattenzioni e le prestazioni non meravigliose di alcuni big come Calhanoglu ma anche altri.Al termine del matchsi èto aidelle emittenti televisive per leviste di rito in cui il tecnico si è assunto la responsabilità ammettendo la prestazione deludente nonché i meriti degli avversari.al tecnico piacentinodell’è pervenuto, contrariamente anche ai regolamenti della Lega Serie A che da questa stagione prevedono doppia voce post-partita.