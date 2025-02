Biccy.it - Warner Bros Discovery su Amadeus: “Forse abbiamo avuto un po’ fretta”

Leggi su Biccy.it

Dallo scorso settembrefa parte della squadrama purtroppo, a parte un tiepido successo de La Corrida, gli altri programmi che ha condotto non sono andati bene. La versione rivisitata e corretta di I Soliti Ignoti si è rivelata essere un flop sia in access prime time, sia in prima serata. Così come anche il Suzuki Music Party non ha lasciato il segno.A circa sei mesi di distanza dal debutto di, a fare un bilancio è stato Alessandro Araimo, amministratore delegato di, che senza mezze misure – via Repubblica – ha dichiarato: “un po’ha iniziato a lavorare per noi il primo settembre 2024 e alla fine del mese l’artista era già sul palco con la conduzione del Suzuki Music Party e della prima puntata di Chissà chi è.