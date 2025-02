Lettera43.it - Svezia, in un video pubblicato dai media si sentirebbe il killer urlare «dovete andare via dall’Europa»

A seguito della sparatoria in una scuola inin cui mercoledì sono state uccise 10 persone, le autorità svedesi stanno considerando anche il movente razziale dopo che è emerso che tra le vittime c’erano diverse persone di nazionalità straniera, tra cui dei siriani. Anna Bergqvist, a capo dell’indagine della polizia, ha detto che persone di «più nazionalità, generi diversi ed età diverse» sono state uccise al Campus Risbergska, una scuola per adulti, stranieri e persone con disabilità nella città di Örebro. Per questo motivo, gli inquirenti stanno valutando «tutte le piste». A sollevare ulteriori dubbi sul movente è undall’emittente Tv4.Nelsiilvia!»Nel filmato, girato da uno dei sopravvissuti, si sentono degli spari e un grido: «via!», attribuito al presunto autore Rickard Andeon.