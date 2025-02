Biccy.it - Kate Cassidy, fidanzata di Liam Payne parla per la prima volta dopo il funerale

Leggi su Biccy.it

Per ladalla scomparsa di, la suaha deciso di rompere il silenzio in un’intervista al quotidiano britannico The Sun. Lo ha annunciato lei stessa tramite una storia su Instagram, raccontando come questi mesi siano stati un vero incubo per lei e condividendo il suo modo di affrontare il dolore per la perdita di.Nei video dell’intervista che stanno circolando online,appare visibilmente provata mentredi come siano cambiate le sue giornate senza di lui. “Piango quasi ogni giorno e sto seguendo una terapia per cercare di elaborare il dolore“, ha confessato.ndo più nel dettaglio del loro rapporto,ha descritto la loro storia come qualcosa di speciale, nonostante le difficoltà e i momenti difficili legati alle dipendenze di