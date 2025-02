Gracie Abrams | la rinascita di una stella

Leggi su .com

Life&People.it Ricominciare? E’ possibile. Di donne meravigliose che hanno stravolto la loro vita dopo un naufragio d’amore ne è pieno il mondo. Se il “lieto fine” di cuore, tanto sperato, non ha raggiunto il suo sogno condiviso, tante donne straordinarie se lo sono costruito da sole. Un viaggio all’insegna della riscoperta di se stesse, quello diche raggiunge le vette del successo al grido di “posso e potete farcela!”. Il sogno dell’artista è condiviso fra lei e i suoi amati fan, conquistati in tutto il mondo. La cantante torna sulla riva dopo il naufragio, come una sirena, più bella e dotata che mai, è ormai lontano il suo cuore increspato dalle altalenanti sfide del cuore; insegna come ricominciare, come ripartire in un viaggio alla scoperta di se stessi quando ci si sente persi, l’importanza di tornare ad abbracciare le proprie passioni, regine nell’illuminare la retta via.