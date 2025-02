Bergamonews.it - Auto contro camion a Capriolo, la vittima è un 65enne di Villongo

L’impattoun, molto violento, non ha lasciato scampo al conducente dell’. L’uomo, un indiano di 65 anni, è morto sul colpo. L’incidente giovedì 6 febbraio poco dopo le 14 sulla Sp469 a, in provincia di Brescia. Da quando si apprende, laabitava a.Stando a quanto ricostruito da ‘Il Giornale di Brescia’, il mezzo pesante stava andando in direzione di Palazzolo, quando si è scontrato con l’che, a quanto risulta dai testimoni e dalle prime ricostruzioni, avrebbe fatto un’inversione di marcia dopo essersi fermata in una piazzola di sosta.Per chiarire con esattezza la dinamica dello ssono al lavoro gli agenti della Polizia locale di. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Palazzolo per liberare il corpo dell’uomo incastrato nell’abitacolo.