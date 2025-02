Anteprima24.it - Truffatori di anziani arrestati nel Modenese dopo due colpi

Tempo di lettura: 2 minutiTruffe agli: due uomini, un 39enne ed un 27enne originari di Napoli, sono statidai carabinieri nel, lo scorso 31 gennaio. A dare conto oggi dell’accaduto è una nota della procura di Modena.Il primo è finito in manette a ridosso del casello di Modena Nordche una 88enne di Sassuolo ha denunciato il raggiro: la donna ha ricevuto una telefonata di un sedicente carabiniere nella quale la si avvertiva che sua figlia aveva investito in auto due persone, tra cui una bimba di tre anni. Il truffatore spiegava quindi alla vittima che da lì a breve si sarebbe presentato un ‘incaricato’ per ritirare oro e gioielli necessari a pagare la fantomatica cauzione per la figlia. A quel punto l’88enne consegnava monili dal valore di 4mila euro e 360 euro in contanti al truffatore, lo stesso cercava poi di sfilare due anelli alla donna, desistendo soltanto alle urla di dolore della vittima.