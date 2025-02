Rompipallone.it - “Quasi ricattati”: l’affondo durissimo in diretta

Leggi su Rompipallone.it

inlascia tutti di stucco: “”Sempre più il mondo del calcio è governato dai calciatori e dai loro agenti che fin troppo spesso dimenticano contratti in essere pur di trovare la miglior posizione possibile. Una sorta di problema atavico, evidenziato a più riprese da vari presidenti di club senza che la Fifa decidesse di intervenire. C’è da arginare il potere che negli ultimi anni i procuratori si sono conquistati a discapito delle società di calcio.E così ancora oggi le società sono“ostaggio” delle volontà di calciatori e dei loro entourage, pronti a strappare accordi in essere o comunque a stringere patti con altri club nonostante le normative lo vietino. Il tutto per strappare qualche milione di euro in più, magari con un rinnovo di contratto a cifre maggiorate fino ad arrivare alla cessione vera e propria.