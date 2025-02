Sport.quotidiano.net - SERIE A1. Che derby al Capannino: l’Innocenti Follonica chiede strada al Circolo Pattinatori

HOCKEYal. Stasera alle 20.45 aldovrà cercare di togliersi dall’imbarazzo e superare i cugini biancorossi. Un match però che nasconde mille sfaccettature: da una parte gli azzurri reduci dall’eliminazione in Coppa Italia e dalla brutta sconfitta a Trissino, dall’altra i biancorossi, "tranquilli" a 20 punti e con l’obiettivo di ben figurare anche se la squadra è davvero in emergenza. Mariotti dovrà fare a meno di Paghi (fermato per una giornata dal giudice sportivo dopo l’espulsione col Montebello) e di Cairo, infortunato. E avrà solo un cambio d’esperienza nella rotazione (Cabiddu). L’unico vantaggio di Saavedra e compagni sarà, dunque, di non aver nulla da perdere, al contrario dei padroni di casa che non vogliono perdere posizioni in classifica.