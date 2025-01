Ilprimatonazionale.it - Vandalizzata a colpi di mazza la tomba di Jean-Marie Le Pen

Roma, 31 gen – LadiLe Pen è statanella notte di ieri. Il padre del Front National, morto il 7 gennaio di quest’anno all’età di 96 anni, riposa presso il cimitero di La-Trinité sur Mer in Bretagna, città dov’è nato.Profanata ladiLe PenCome aveva scritto tempo fa su X Adriano Scianca, commentando peraltro i festeggiamenti in piazza della sinistra francese proprio per la morte di Le Pen e le polemiche per la commemorazione di Acca Larentia, “Il vilipendio di cadavere resta la pietra angolare di ogni antifascismo”. Una definizione che si conferma nella sua attualità e giustezza anche adesso. Anzi, simbolicamente fa ancora più impressione che ad essere attaccata ladel “Menhir”, com’era soprannominato Le Pen. Insomma, un monumento da abbattere sia da vivo che da morto.