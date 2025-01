Ilrestodelcarlino.it - Valsa, Giuliani predica equlibrio: "Cisterna decisiva, ma senza paura"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È una vigilia importante, perché dopodomani laGroup si troverà impegnata in una trasferta che in un senso o in un altro potrebbe essereper la stagione: vincere apotrebbe voler dire mettere un’ipoteca fondamentale sul settimo posto, perdere vorrebbe dire rimettere in discussione addirittura l’accesso ai play off. Ecco perché Albertopone una grande attenzione alla partita, così come attenzione è stata posta alla sua preparazione atletica in settimana., un match importantissimo, ma che andrebbe affrontata a braccio leggero?"Cè da trovare un equilibrio tra l’importanza della partita e il fatto di non viverla con troppa pressione. Sarà proprio la gestione equilibrata, delle tensioni e del gioco, a fare la differenza". Quindi una questione tutta mentale?"Dobbiamo essere mentalmente e tatticamente preparati per scendere in campo in una partita che, è scontato dirlo, per la classifica è molto importante".