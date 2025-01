Lettera43.it - Usa, la portavoce della Casa Bianca annuncia i dazi su Canada, Messico e Cina

Dall’1 febbraio scatteranno idegli Stati Uniti sui prodotti importanti da. Lo hato proprio il 31 gennaio 2025 Karoline Leavitt,, che ha voluto smentire le indiscrezioni riportate da Reuters, definite «false», sulla possibile partenza deidall’1 marzo. Invece si partirà un mese prima. Leavitt ha parlato di «del 25 per cento sui prodotti importati dae del 10 su quelli che vengono dalla». E l’Europa? Il presidente Donald Trump non avrebbe ancora deciso.Leavitt: «Dainvasione di migranti e fentanyl»Karoline Leavitt (Getty Images).Laha spiegato che saranno imposti iperché «hanno consentito un’invasione illegale di migranti e di fentanyl». E la sostanza è anche la causa per cui le tariffe sui prodotti importati dallasubiranno un sovrapprezzo del 10 per cento.