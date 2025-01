Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Cosimo Nocera, il bomber del Foggia che stese la Grande Inter. “Zoff mi svelò un aneddoto sulla potenza dei suoi tiri”

“E che ci fanno qua? Tanto perdono”. La Gialappa’s con la rubrica “le ultime parole famose” sarebbe arrivata parecchi decenni dopo. E in ogni caso quel pronostico in quella rubrica non ci sarebbe finito. Forse per una questione di rispetto per l’autore del pronostico, oggi Santo, ma soprattutto perché aveva ragione Padre Pio, in quel fine gennaio del 1965: l’di Corso, Mazzola e Suarez campione d’Europa e del mondo, in visita a San Giovanni Rotondo prima della partita contro il, allo Zaccheria avrebbe perso. E avrebbe perso per mano di un ragazzo che aaveva legato indissolubilmente il suo destino:Vittorio. “E Vittorio non è un nome che aveva all’anagrafe, ma che aggiunsero i tifosi del”: segreto svelato dalla figlia, Giusy.Era il 31 gennaio del 1965 e l’capolista affrontava il beldi Oronzo Pugliese, in quel Pino Zaccheria che si distingueva per il suo terreno di gioco, in sansa, anziché in erba.