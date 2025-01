Lapresse.it - Terra dei fuochi, l’ecomafia colpisce ogni 18 minuti

In 30 anniha portato avanti oltre 902mila reati ambientali, al ritmo di uno18, e fatto affari illeciti per quasi 260 miliardi. Questa l’anima che emerge dai dati di Legambiente nell’ultimo rapporto dedicato ai reati contro l’ambiente che proprio nelladeiha conosciuto esempi di criminalità diffusa. Ed è in questo pezzo di territorio – un triangolo con ai tre vertici Napoli, Nola, e Caserta – che si sono dati, ripetutamente, schiaffi all’ecosistema. Per queste cicatrici, tuttora presenti, la Corte europea per i diritti dell’uomo ha deciso di condannare l’Italia per la questione rifiuti.Nel nostro Paese – racconta l’associazione – in tre decenni sono stati accertati 902.356 reati ambientali. Parliamo di una media – dal 1992 al 2023 – di 79,7 reati al giorno, 3,3ora.