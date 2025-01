Sabaudia, le Fiamme Gialle salutano Simone Venier

Leggi su Ilfaroonline.it

, 31 gennaio 2025 – Pomeriggio di forti emozioni per il III Nucleo Atleti diche lunedì scorso, con una festa a sorpresa, ha salutato il canottiereche ha lasciato leper prendere servizio presso altro Reparto del Corpo.La medaglia d’argento di Pechino 2008 in “quattro di coppia” è stato accolta all’interno del Teatro“Filippo Mondelli” da oltre 100 ragazze e ragazzi delle Sezioni Giovanili di canoa e canottaggio che al suo ingresso si sono lasciati andare a scroscianti applausi e manifestazioni di gioia.Tra i presenti, oltre agli ex compagni di squadra e ai due suoi storici allenatori Francesco Cattaneo e Rocco Pecoraro, i genitori di, mamma Luciana e papà Silvano ex, la moglie Valeria e il figlio Gioele, tutti visibilmente commessi per l’accoglienza riservatagli dai giovani gialloverdi, che lo considerano un punto di riferimento sia nello sport che nella vita di tutti i giorni.