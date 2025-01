Sololaroma.it - Roma-Porto ai playoff di Europa League: i precedenti sorridono ai portoghesi

Lanon ha tradito le aspettative e ha sconfitto 2-0 l’Eintracht Francoforte davanti al caloroso pubblico dello Stadio Olimpico. Una vittoria cruciale che ha permesso ai giallorossi di chiudere al 15° posto nella classifica generale europea, staccando così il pass per i.Oltre alla qualificazione, questa vittoria segna un momento importante per il morale della squadra, che sembra ritrovare compattezza sotto la guida di Claudio Ranieri. Ora però lo scenario si fa ancor più impegnativo: l’esito dell’urna di Nyon, che ha avuto luogo oggi alle 13, ha stabilito che il prossimo avversario dellasarà ilbestia nera dellaQuesto non sarà il primo incrocio train competizioni ufficiali. La storia degli scontri diretti tra le due squadre è ricca di episodi significativi, alcuni dei quali hanno lasciato un segno indelebile nella memoria dei tifosinisti.