«Raccogliere l'eredità di Roberto Cavalli, un onore grandissimo»

Non capita spesso che uno stilista parli in televisione del suo lavoro e della sua carriera. L’ultima prova di Fausto Puglisi, direttore creativo di, nella puntata del programma Casa Italia, andata in onda su Rai 2 il 28 gennaio 2025.Nato a Messina a metà degli anni Settanta, alla guida della Maison fondata dall’omonimo stilista (scomparso la scorsa primavera) dal 2020, Puglisi racconta la sua storia, dagli esordi a oggi. L’approdo in America, gli inizi umili come cameriere a Tribeca (è finito quasi subito a gestire il guardaroba del ristorante, confessa), l’amore per la cultura pop e la fotografia, e il rapporto con il mondo delle celebrities che l’hanno reso famoso, da Patti Wilson (con cui tutto è iniziato) a Whitney Houston, da Taylor Swift a Miley Cyrus. E un commento sulla collezione Primavera-Estate 2025 di, che ha voluto dedicare proprio al fondatore lo scorso settembre 2024, a pochi mesi dalla morte.