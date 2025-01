Quando è il sorteggio di play-off della Europa League? Come funziona e dove guardare in TV

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-31 00:09:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il nuovo formatola Champions-presenterà un round di-off knockout a febbraio, per vedere quali squadre passano agli ultimi 16.Le prime otto squadrefase del campionato si qualificheranno automaticamente per la fase successiva.Saranno raggiunti i vincitori degli spareggi, che consistono in otto legami a due zampe che coinvolgono squadre che hanno terminato tra il nono e il 24 ° posto nella classificalega.Tre squadre britanniche partecipano alladi questa stagione: Manchester United, Tottenham e Rangers, e la finale si terrà lo stadio di San Mames a Bilbao il 21 maggio 2025.Ila eliminazione diretta sarà realizzato dalla casa del calcio europeo a Nyon, in Svizzera.