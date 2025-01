Dayitalianews.com - Picanello, aveva in garage 15 kg di sostanze stupefacenti, arrestato pusher 26enne

Scoperto dalla Polizia di Stato un vero e proprio bazar della droga. Così il giovanetrovato in possesso di 15 kg di sostanza stupefacente, come marijuana, hashish.Non appena giunti dinanzi ad uno dei, il cane antidroga “Maui” ha segnalato con insistenza la presenza di sostanza stupefacente al suo interno.Gli accertamenti condotti dagli agenti sul posto hanno permesso di risalire all’identità dell’utilizzatore, un giovane catanese, che lopreso in affitto da circa tre mesi.Gli agenti si sono quindi recati presso l’abitazione dell’uomo, dove anche in questo caso il cane antidroga ha immediatamente individuato la presenza diall’interno. Dopo aver bussato alla porta per farsi aprire, i poliziotti hanno notato una persona affacciarsi al balcone per gettare alcune buste e, accortasi della loro presenza, rientrare rapidamente in casa.