Ultimo giorno di gennaio, il mese in cui tutti fanno progetti grandiosi. che puntualmente crollano prima che arrivi febbraio. Le stelle, oggi, sono in modalità “fate un po’ come vi pare, tanto non cambia niente”. Quindi, rilassatevi e lasciate che sia il sarcasmo a guidarvi.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi sei pronto a partire in quarta, ma purtroppo il mondo è bloccato al semaforo rosso. Cerca di non prendere a testate chi non tiene il tuo ritmo; non tutti vogliono correre verso un burrone a tutta velocità. Toro(20 aprile – 20 maggio)Hai una fame insaziabile, ma non solo di cibo: anche di cose inutili, tipo un altro maglione beige o una discussione infinita con il partner. Le stelle ti consigliano: mastica bene, almeno le tue scelte di vita. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)La tua capacità di parlare di tutto con tutti oggi si trasformerà in un podcast che nessuno ha richiesto.