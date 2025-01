Mistermovie.it - Mister Movie | Scream 7, Roman Bridger e il Ritorno di un Personaggio Morto?

Se pensavi che7 stesse già attirando la tua attenzione, preparati a rimanere sbalordito da una rivelazione che lascia tutti a bocca aperta. Dopo aver solleticato la curiosità con la notizia del nuovo capitolo, l’ultimo aggiornamento sul casting ha fatto sollevare non poche sopracciglia. A unirsi al cast di7 è un volto familiare, qualcuno che sembrava essere già stato messo a tacere definitivamente. o almeno così pensavamo.7: Un VecchioRitorna, Ma Come?class="wp-block-heading">Secondo quanto riportato da Deadline, Scott Foley è ufficialmente entrato nel cast della settima puntata del celebre franchise horror. Ora, questa notizia non è solo interessante, ma anche decisamente intrigante per un motivo: il suo, era consideratoin3.