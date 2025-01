Mistermovie.it - Mister Movie | Oceania 2 è Un Trionfo al Botteghino, uno dei 50 film con gli incassi più alti di tutti i tempi

Dopo una lunga corsa nei cinema,2 sta ora rallentando la sua marcia al, con l’uscita sulle piattaforme digitali che segna un nuovo capitolo per il sequel animato della Disney. Con ben nove weekend di proiezioni alle spalle, ilha accumulato cifre impressionanti, consolidando la sua posizione tra i titoli di maggior successo del 2024.2 è Unal: Un Milione di Dollari e Un Posto tra i GrandiA oggi,2 ha superato il traguardo di 1 miliardo di dollari a livello globale, con un incasso di 450 milioni di dollari negli Stati Uniti e 575 milioni dai mercati internazionali. Questo rende iluno dei soli tre titoli usciti nel 2024 a raggiungere questa pietra miliare, unendosi a Deadpool & Wolverine e Inside Out 2. Il totale mondiale di 1,02 miliardi di dollari non solo lo inserisce tra icon il maggiore incasso di sempre, ma lo piazza al 49° posto nella classifica globale, appena davanti a Alice nel Paese delle Meraviglie.