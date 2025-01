Thesocialpost.it - Libero mail e Virgilio down, problemi per tantissimi italiani: cosa sta succedendo e perché

A partire dalle 10:00 di oggi, venerdì 31 gennaio, i servizi dihanno smesso di funzionare in tutto il paese. Le segnalazioni stanno aumentando a dismisura, come evidenziato dadetector, il sito specializzato nel monitoraggio di questi. Attualmente, sulla pagina di stato dinon ci sono aggiornamenti ufficiali; anzi, nonostante le numerose segnalazioni, si legge “Nessuna anomalia da segnalare”.I commenti degli utenti sono relativamente pochi. Alcuni esprimono incredulità, altri condividono le informazioni sulle segnalazioni e molti si rivolgono a ItaliaOnline, la società responsabile della gestione dei due servizi di posta elettronica. Negli ultimi anni,hanno affrontato diversitecnici. Uno dei più gravi risale a gennaio 2023, quando le caselle di posta sono rimaste inaccessibili per diversi giorni e, anche dopo il ripristino, il servizio ha presentato molteplici disservizi.