Ilfattoquotidiano.it - “Le vendite servono per pagare il vostro cachet”, “Non andate in ufficio, c’è la Finanza”: le mail di Balocco e Cerealitalia contro Chiara Ferragni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

si sta prendendo tutto il bello di questa iniziativa e voi tutto il brutto. Fate attenzione”. Due giorni dopo la notizia che dal 23 settembre prossimodovrà affrontare un processo per difendersi dall’accusa di truffa continuata e aggravata, emergono alcuni dettagli contenuti in un’informativa del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia didi Milano, depositata agli atti dell’inchiesta. Come le corrispondenze interne delle aziende coinvolte, ossia, per PandoroPink Christmas, Limited Edition(Natale 2022), e, che realizzò le Uova di Pasqua(Pasqua 2021 e 2022). Una serie diun cui emerge il malumore su come il team dell’imprenditrice digitale volesse gestire la comunicazione sugli accordi commerciali.