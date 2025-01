Lanazione.it - «La necessità di una gestione seria del lupo»

Arezzo, 31 gennaio 2025 – «Quando sono i "cattivi" ad avere ragione: ladi unadelOgni epoca ha i suoi dogmi, le sue verità indiscutibili, i suoi totem ideologici intoccabili. Eppure, la storia insegna che spesso chi solleva dubbi, chi denuncia una situazione problematica, viene inizialmente bollato come allarmista, estremista o addirittura fomentatore d'odio. Il problema è che ignorare la realtà, per paura di infrangere convinzioni ben radicate, non aiuta a risolvere le criticità: al contrario, le amplifica, fino a rendere il problema ineludibile. Il, oggi, rappresenta uno di questi iceberg in rotta di collisione, su cui la società preferisce chiudere gli occhi. La retorica ambientalista dominante ha costruito un'immagine delidealizzata, quasi romantica: un animale schivo, inoffensivo, simbolo di una natura incontaminata da proteggere a tutti i costi.