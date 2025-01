Inter-news.it - Inter in crescita e un Lautaro Martinez ritrovato, ora testa al derby – CdS

L’di Simone Inzaghi sta vivendo un momento di grande, sospinta dall’ effetto Champions League e da un’identità di gioco sempre più consolidata. La vittoria col Monaco non solo ha dato ulteriore fiducia al gruppo, ma ha anche garantito due settimane piene di lavoro senza impegni extra, un vantaggio prezioso in vista delcontro il Milan, in programma domenica.INARRESTABILE – Il 3-0 rifilato al Monaco ha certificato la superiorità dei nerazzurri in Europa, permettendo alla squadra di conquistare l’accesso diretto agli ottavi di finale senza passare dai playoff. L’ha dimostrato nelle ultime settimane di saper alzare il livello delle proprie prestazioni quando necessario. Il gioco di Inzaghi è ormai una certezza, e quando i nerazzurri riescono a imprimere un ritmo alto alle partite, diventa quasi impossibile fermarli.