Inter, con Inzaghi aumentano i ricavi e arrivano i trofei: già incassati 315 milioni – TS

In attesa che la stagione completi il suo corso e che i nerazzurri lottino per conquistare nuovi, è già evidente come la gestione del tecnico piacentino abbia avuto un impatto positivo non solo sul campo, ma anche sui conti del club.MODELLO VINCENTE – Dall’arrivo di Simoneall’, il club nerazzurro ha registrato una crescita impressionante neiderivanti dalle competizioni europee e nazionali, portando nelle casse della società 315di euro solo dai premi UEFA. Numeri che certificano il valore della squadra sotto la sua guida e che segnano una netta differenza rispetto alla precedente gestione. «Dove alleno io», una frase diventata simbolo dell’era Simoneall’, che oggi più che mai trova conferme nei numeri.