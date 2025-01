Lanazione.it - Herons spariti. Crisi di gioco e di identità

È un mercoledì sera di fine gennaio e i riflettori del PalaCarrara sono accesi sula sfida fra La T Tecnica Gema Montecatini e Allianz Pazienza San Severo. Per i termali, favoriti nel pronostico, è una serata complicata: l’atletismo degli avversari soffoca ritmo e idee, all’alba dell’ultimo e decisivo quarto i pugliesi sono sempre francobollati e coach Del Re vaga nervosamente davanti la panchina rossoblù. Serve una scintilla, e chi è che la fa scoccare? Non Chiarini, fermo a 1/7 da dietro l’arco, non Toscano, in panchina con quattro falli, e nemmeno Passoni, bensì il più giovane della comitiva. Jacopo Cellerini, classe 2006 e prodotto del vivaio rossoblù, riceve lo scarico da Acunzo e spara da tre: solo retina. Al possesso successivo il diciannovenne si ripete e da lì in poi La T Gema non si volterà più indietro.