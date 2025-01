Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Palladino: “Col Genoa partita più importante dell'anno. Comuzzo? Ha senso di appartenenza"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 31 gennaio 2025 - “Oggi apro io la conferenza: visto il momento e il periodo non risponderò ad alcuna domanda di mercato”. Esordisce così Raffaeledal bancone del Media Center del Viola Park. All'antivigilia del match con ilil tecnico parla così. “Il mese che abbiamo passato è stato difficile sotto l’aspetto dei risultati. Il mese però è stato formativo e di crescita. La dimostrazione è stata la grande prova di carattere messa in campo con la Lazio. Sappiamo che il momento non è facile ma ci siamo preparati bene per la gara con il”. Chevi aspettate domenica? “Ogniè una storia a sé, ci sono squadre che difendono in un modo e altre che difendono in un’altra. Domenica però abbiamo davanti a noi la gara piùperché andiamo a cacciaa continuità e affronteremo una squadra in salute, specie da quando ha cambiato l’allenatore”.